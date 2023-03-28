Подмосковье 28 марта 2023, 10:25 Еще 37 детских коллективов Подмосковья получили звание образцовых Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области» присвоено 37 творческим объединениям. Вручение сертификатов состоится 31 марта.

В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что коллективы получили звания за высокий уровень исполнительского мастерства, учебно-воспитательской и творческой работы. На этот раз образцовыми стали объединения из Балашихи, Власихи, Воскресенска, Волоколамска, Жуковского, Зарайска, Коломны, Королева, Люберец, Орехово-Зуева, Раменского, Сергиева Посада, Серпухова, Талдома, Химок, Щелкова и Электростали.

Вручение сертификатов состоится 31 марта в Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

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