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    11 июля 2022, 13:20

    Еще 33 коммерческих здания построят в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Центр содействия строительству получил еще 33 бизнес-проекта. Это хранилища, туристические объекты, предприятия и кафе.

    Еще 33 коммерческих здания построят в Подмосковье

    Среди проектов — 6 зданий крупного бизнеса и 27 — малого. Это овощехранилище в Орехово-Зуеве, цеха в Красногорске и Богородске, два туристических объекта в Рузе, предприятие по переработке мяса в Ленинском, производство детских аттракционов в Раменском, здание для изготовления мебели в Волоколамске, кафе в Сергиевом Посаде и другие.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило темпы строительства на 50%.