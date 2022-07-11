Еще 33 коммерческих здания построят в Подмосковье

Центр содействия строительству получил еще 33 бизнес-проекта. Это хранилища, туристические объекты, предприятия и кафе.

Среди проектов — 6 зданий крупного бизнеса и 27 — малого. Это овощехранилище в Орехово-Зуеве, цеха в Красногорске и Богородске, два туристических объекта в Рузе, предприятие по переработке мяса в Ленинском, производство детских аттракционов в Раменском, здание для изготовления мебели в Волоколамске, кафе в Сергиевом Посаде и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило темпы строительства на 50%.