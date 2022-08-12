Еще 3 участка сдали в аренду на торгах в Подмосковье под строительство домов

Торги на аренду трех участков под индивидуальное жилищное строительство прошли в Подмосковье. Их общая площадь составила более трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества региона.

Как рассказала глава министерства Наталья Адигамова, сданные участки расположены в деревне Ртищево в Домодедове. Общая сумма аренды превысила 300 тысяч рублей.

Всего в этом году ведомство выставило на торги 27 участков под ИЖС на срок 13 лет и два месяца. Они находятся в Ступине, Домодедове и Рузе. Также жители Подмосковья могут получить земли под садоводство, туристическое обслуживание, склады, дорожный сервис и сельское хозяйство. Выбрать подходящее место можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.