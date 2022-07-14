Еще 3 тысячи рабочих мест появится в Пушкино в конце года

Логистический комплекс построят в Пушкинском округе к концу этого года. Он появится на территории «PNK Парк Пушкино — 2». Возведение объекта будет контролировать Центр содействия строительству Подмосковья.

Здание займет площадь 107 тысяч квадратных метров, его построят по схеме built-to-lease, то есть для сдачи в аренду. Использовать помещение будет логистическая компания.

В проект инвестировали 3,8 миллиарда рублей. Благодаря ему в регионе появится еще около трех тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье стало лучшим регионом для инвесторов и вошло в тройку лучших рейтинга инвестпривлекательности.