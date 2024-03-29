Подмосковье 29 марта 2024, 10:40 Еще 260 дольщиков ЖК «Березовая роща» получили ключи от квартир в Раменском округе Министерство жилищной политики Московской области

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Собственники квартир в жилом комплексе «Березовая роща» в Раменском продолжают получать ключи. Новоселье уже отметили 260 дольщиков.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, подписание документов и приемку жилья проводят при взаиможействии министерства и Фонда защиты прав дольщиков.

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Строительство 14 домов в составе ЖК началось в 2014 году, однако работы приостановили. В марте 2022-го их возобновили при участии Фонда. Все дома достроили в поставили на кадастровый учет.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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