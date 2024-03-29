29 марта 2024, 10:40
Еще 260 дольщиков ЖК «Березовая роща» получили ключи от квартир в Раменском округе
Собственники квартир в жилом комплексе «Березовая роща» в Раменском продолжают получать ключи. Новоселье уже отметили 260 дольщиков.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, подписание документов и приемку жилья проводят при взаиможействии министерства и Фонда защиты прав дольщиков.
Реклама
Строительство 14 домов в составе ЖК началось в 2014 году, однако работы приостановили. В марте 2022-го их возобновили при участии Фонда. Все дома достроили в поставили на кадастровый учет.
Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Дольщики
Реклама
Реклама