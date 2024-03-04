Подмосковье 04 марта 2024, 16:22 Андрей Воробьев: жители 6 аварийных домов в Клину переедут в новые квартиры уже этим летом

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Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Губернатор Андрей Воробьев посетил Клин, где идет строительство нового дома для переселенцев. Уже летом жители получат комфортабельные квартиры и смогут справить новоселье.

«В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом. Такую задачу поставил и президент в послании. Сейчас остаются проекты в завершающей стадии. Один из таких — в самом центре Клина, куда мы сегодня приехали, чтобы убедиться, что стройка идет полных ходом, и летом наши жители смогут справить новоселье», — отметил Андрей Воробьев.

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В Клину требуют расселения 24 дома. Из них семь зданий на 404 семьи — по программе до 2017-го. Чтобы все жители получили квартиры, в округе строят новое жилье, а также выкупают готовые квартиры у застройщиков. Еще, переселенцы могут воспользоваться сертификатом на покупку жилья

Пресс-служба губернатора Московской области

Шесть аварийных домов расселят в новую девятиэтажку на улице Мира. В шаговой доступности — Сестрорецкий парк, детская школа искусств имени Чайковского, поликлиника, а также вся необходимая инфраструктура.

«Строительство этого дома началось в мае 2023 года, заканчиваем в мае 2024-го. Будем вводить и передавать жильцам ключи. Идем по графику, нарушений и сбоев нет. Жильцам передадим 122 квартиры с чистовой отделкой», — рассказал генеральный директор компании-застройщика «АСГ Техно Строй» Алексей Садков.

Пресс-служба губернатора Московской области

Одним из тех, кто переедет в новостройку этим летом, станет детский футбольный тренер Роман Гава. Сегодня он впервые увидел свое новое жилье.

«Когда зашел, эмоции были на высшем уровне, даже прослезился от счастья. Сейчас мы живем в не самых приятных условиях. Когда наступает оттепель, на этаже у нас постоянно сыро и прохладно. Здесь, конечно, все сухо, все светлое, высокие потолки и больше кухня, что очень радует. В новое жилье я перееду с женой, тремя детьми и родителями», — говорит Роман.

Пресс-служба губернатора Московской области

Еще один дом, признанный аварийным до 2017 года, находится в городе Высоковск. Его расселяют путем выкупа квартир в муниципальную собственность. Пятиэтажный МКД на улице Ленина уже построен, в конце прошлого года выдали ключи 129 семьям.

На следующем этапе расселения аварийного жилья в Клину еще 17 домов. Переезда ждут 414 семей. Сейчас в городе формируется земельный участок для строительства еще одного многоквартирного дома.

Пресс-служба губернатора Московской области

В рамках программы на 2019–2025 годы в Подмосковье уже переселили из ветхого жилья 12 тысяч человек. Впереди почти столько же — 11,7 тысячи жителей. Строительство 35 домов в регионе планируется завершить до июля 2024 года.

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