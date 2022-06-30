Итоги проекта «Культура малой родины» подвели в Подмосковье

За пять лет проект помог привлечь в Московскую область около 517 миллионов рублей, что помогло обновить оборудование в театрах региона. В реализацию планируют привлечь депутатский корпус.

Об итогах проекта «Культура малой родины» поговорили на выездном заседании в Истре. Глава комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова отметила высокие результаты деятельности подмосковных театров.

«За время реализации проекта совместными усилиями удалось привлечь в Московскую область порядка 517 миллионов рублей. Это огромная сумма для нашей театральной деятельности. Результатом стало новое оборудование, обновление материально-технической базы во многих подмосковных театрах. Также в рамках проекта было поставлено 226 постановок», — отметила Самединова.

Проект реализуют по семи направлениям: «Местный ДК», «Театры малых городов», «Театры — детям», «Модельные библиотеки», «Автоклубы», «Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств» и «Муниципальные музеи», однако в Подмосковье реализуются не все. Это, по мнению Самединовой, нужно исправить, а также вовлечь в работу депутатский корпус.

«Наша задача — сделать все для того, чтобы Московская область участвовала в федеральных программах и привлекала деньги из всех возможных источников для своего развития», — отметила глава комитета.

Федеральный партийный проект «Культура малой родины» направлен на поддержку культурных организаций и повышение качества их работы. Он реализуется с 2017 года.