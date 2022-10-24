Еще 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:41 Еще 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству Подмосковья получил на сопровождение еще 25 коммерческих проектов за неделю. Это два объекта крупного и 23 малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди проектов — отель со СПА-зоной в Солнечногорске, мини-гостиница в Мытищах, а также центр благополучия животных в Домодедове, склады в Клину и Одинцове, ангар в Воскресенске и другие.

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Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.

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