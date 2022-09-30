Еще 23 гектара земли выставили на торги под животноводство в Подмосковье | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Еще 23 гектара земли выставили на торги под животноводство в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 23 гектара земли в аренду под животноводство и производство натуральных продуктов. Это участки в Егорьевке, Можайске и Шаховской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава комитета Елена Волкова рассказала, что такие аукционы имеют большое значение для экономики региона. Они позволяют выбрать надежного участника на конкурсной основе и создать новые рабочие места.

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В комитете напомнили, что в регионе действует 28 видов субсидий для поддержки сельхопроизводств. В этом году на них выделили свыше пяти миллиардов рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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