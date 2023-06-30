Подмосковье 30 июня 2023, 13:12 Еще 220 жителей аварийных домов получили новые квартиры в Подмосковье за неделю фото минстроя мо

Читать 360tv в

За неделю новые квартиры получили 220 жителей аварийных домов. Было расселено 100 помещений общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров.

Переселенцы получили благоустроенные квартиры в новых домах, а некоторым выплатили выкупную стоимость за помещение. Аварийные дома расселили в Электростали, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Наро-Фоминске.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году еще 13 тысяч жителей региона досрочно расселят из аварийного жилья. Кроме того, будет запущено 13 новых проектов реновации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».