30 июня 2023, 13:12
Еще 220 жителей аварийных домов получили новые квартиры в Подмосковье за неделю
За неделю новые квартиры получили 220 жителей аварийных домов. Было расселено 100 помещений общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров.
Переселенцы получили благоустроенные квартиры в новых домах, а некоторым выплатили выкупную стоимость за помещение. Аварийные дома расселили в Электростали, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Наро-Фоминске.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году еще 13 тысяч жителей региона досрочно расселят из аварийного жилья. Кроме того, будет запущено 13 новых проектов реновации.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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