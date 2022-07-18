Еще 18 коммерческих проектов одобрили в Подмосковье

Еще 18 строек одобрили в Московской области. Это 17 объектов малого и один — крупного бизнеса. Они появятся Рузе, Солнечногорске, Красногорске и других городских округах.

Среди строек — холодильный склад для хранения сельхоз продукции в Наро-Фоминске. Он займет площадь 6,2 гектара. Также в Рузском округе появится конюшня, в Солнечногорске — склад, производство в Волоколамске, спортивно-оздоровительный комплекс в Красногорске и другие объекты.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что темпы строительства в области выросли на 50%. Так за 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.