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    04 августа 2022, 09:14

    Еще 18 деревень и сел Подмосковья получили газ

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Газ провели в еще 18 населенных пунктов Подмосковья. Это деревня и села в 10 городских округах. Об этом рассказали в региональном Минэнергетики.

    Еще 18 деревень и сел Подмосковья получили газ

    Коммуникации провели в следующих местах:

    • поселок Орудьевского городского округа Дмитровский;
    • деревня Образцово городского округа Домодедово;
    • село Сосновка городского округа Коломенский;
    • деревня Хотилово городского округа Можайский;
    • деревни Софьино, Подушкино, село Саввинская слобода, поселок Сосны городского округа Одинцовский;
    • деревни Поповка, Нижнее Велино, поселок станции Бронницы городского округа Раменский;
    • деревня Устье, село Покровское городского округа Рузский;
    • поселок Зеленая Дубрава городского округа Сергиево-Посадский;
    • поселок Оболенск, местечко Карпова Поляна городского округа Серпухов;
    • поселок Морозовка, деревня Головково городского округа Солнечногорск.

    Всего в программу вошли 2805 населенных пунктов Подмосковья. Чтобы подключить газ, необходимо заключить договор с «Мособлгаз» и пожать заявку на «Госуслугах» или в МФЦ.

    По словам губернатора Андрея Воробьева, программу планируют завершить уже в этом году.