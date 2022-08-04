04 августа 2022, 09:14
Еще 18 деревень и сел Подмосковья получили газ
Газ провели в еще 18 населенных пунктов Подмосковья. Это деревня и села в 10 городских округах. Об этом рассказали в региональном Минэнергетики.
Коммуникации провели в следующих местах:
- поселок Орудьевского городского округа Дмитровский;
- деревня Образцово городского округа Домодедово;
- село Сосновка городского округа Коломенский;
- деревня Хотилово городского округа Можайский;
- деревни Софьино, Подушкино, село Саввинская слобода, поселок Сосны городского округа Одинцовский;
- деревни Поповка, Нижнее Велино, поселок станции Бронницы городского округа Раменский;
- деревня Устье, село Покровское городского округа Рузский;
- поселок Зеленая Дубрава городского округа Сергиево-Посадский;
- поселок Оболенск, местечко Карпова Поляна городского округа Серпухов;
- поселок Морозовка, деревня Головково городского округа Солнечногорск.
Всего в программу вошли 2805 населенных пунктов Подмосковья. Чтобы подключить газ, необходимо заключить договор с «Мособлгаз» и пожать заявку на «Госуслугах» или в МФЦ.
По словам губернатора Андрея Воробьева, программу планируют завершить уже в этом году.