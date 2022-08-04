Еще 18 деревень и сел Подмосковья получили газ

Газ провели в еще 18 населенных пунктов Подмосковья. Это деревня и села в 10 городских округах. Об этом рассказали в региональном Минэнергетики.

Коммуникации провели в следующих местах:

поселок Орудьевского городского округа Дмитровский;

деревня Образцово городского округа Домодедово;

село Сосновка городского округа Коломенский;

деревня Хотилово городского округа Можайский;

деревни Софьино, Подушкино, село Саввинская слобода, поселок Сосны городского округа Одинцовский;

деревни Поповка, Нижнее Велино, поселок станции Бронницы городского округа Раменский;

деревня Устье, село Покровское городского округа Рузский;

поселок Зеленая Дубрава городского округа Сергиево-Посадский;

поселок Оболенск, местечко Карпова Поляна городского округа Серпухов;

поселок Морозовка, деревня Головково городского округа Солнечногорск.

Всего в программу вошли 2805 населенных пунктов Подмосковья. Чтобы подключить газ, необходимо заключить договор с «Мособлгаз» и пожать заявку на «Госуслугах» или в МФЦ.

По словам губернатора Андрея Воробьева, программу планируют завершить уже в этом году.