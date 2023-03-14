Подмосковье 14 марта 2023, 12:42 Еще 17 пешеходных переходов через железную дорогу построят в Подмосковье в 2023 году

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В этом году в Подмосковье построят еще 17 пешеходных переходов через железную дорогу в 15 населенных пунктах. Они появятся на Савеловском, Рижском, Павелецком, Курском, Горьковском, Белорусском и Ярославском направлениях МЖД.

Пешеходы построят на станциях Талдом, Львовская, Шарапова Охота, Серпухов, Электросталь, Уваровка и Софрино, перегоне Соревнование — Большая Волга, на остановочных пунктах Ядрошино, Акри, Тесна, Чепелево, Портновская, Гагаринская и Осеевская.

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Переходы оснастят световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждениями и знаками безопасности. На них появятся площадки S-образной формы, которые позволят пешеходам сконцентрировать внимание на движении и не оказаться рядом с поездом.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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