Еще 17 палисадиков откроют в Подмосковье до конца года | 360°

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Еще 17 палисадиков откроют в Подмосковье до конца года

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Детские сады малого формата продолжают открывать в Подмосковье. До конца года создадут еще 17 учреждений формата палисадиков. Об этом сообщили вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«В сентябре свои двери открыли семь новых мини-садов на свыше чем 500 мест. До конца года планируем открыть еще 17», — сообщила вице-губернатор.

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Ирина Каклюгина рассказала, что учреждения заработали в Домодедове, Красногорске, Люберцах, Мытищах и Реутове. Их открывают там, где очередь в обычные детские сады слишком большая.

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«Также в сентябре мы открыли 11 групп на 235 дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях в рамках национального проекта „Демография“ для детей от полутора до трех лет», — добавила она.

Всего 1 сентября в Подмосковье открыли 10 новых детских садов на две тысячи мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство городов.

Дети

Детские сады

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