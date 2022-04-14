Еще 17 населенных пунктов догазифицируют в Одинцовском округе до конца июня

По программе социальной газификации голубое топливо придет в еще 17 населенных пунктов в Одинцовском округе до конца июня. Раньше местные жители могли только мечтать о газовой магистрали.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Одинцовского округа Елена Ровнина живет в деревне Лохино. Здесь магистральный газ провели к трем домам.

«Такие удобства у нас теперь, круглый день тепло. Теперь мы живем, как белые люди», — поделилась жительница Одинцовского округа Елена Ровнина.

Источник фото: телеканал «360»

Систему подключения голубого топлива упростили. Раньше нужно было оформлять пять договоров. Теперь Мособлгаз объединил все документы в один пакет. Более того, все можно заполнить онлайн.

Благодаря программе соцгазификации жизнь еще тысячи жителей станет гораздо легче, сети проложат до конца июня этого года в 17 населенных пунктов.

Ранее стало известно, что более 45 тысяч жителей Подмосковья подключились к газу по проекту «Социальная газификация».