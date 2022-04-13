Более 45 тысяч жителей Подмосковья подключились к газу по проекту «Социальная газификация»

На сегодня более 45 тысяч жителей Подмосковья подключились к газу в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Построено 860 километров газораспределительных сетей.

Только с начала апреля Мособлгаз догазифицировал 20 населенных пунктов, газ появился в 100 домовладениях, рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на 35-м брифинге по Социальной газификации, который состоялся в Луховицах.

Однако важно помнить, что газ — не только доступное тепло, но и источник повышенной опасности. По этой причине использование газового оборудования требует особенного внимания. Своевременное проведение техобслуживания и соблюдение правил газовой безопасности могут предотвратить возникновение несчастных случаев Игорь Баранов Генеральный директор АО «Мособлгаз»

План президентского проекта выполнен в городском округе Луховицы на 83%. В программу вошли 62 населенных пункта, полностью догазифицированы 52. Высокий темп газификации муниципалитета оценил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Он выразил благодарность Мособлгазу «за коллективное решение важных задач». Тимохин отметил, что в Луховицах продолжается активная работа над реализацией «Социальной газификации».

До окончания сроков реализации остается девять месяцев, и сейчас один из наших приоритетов — повышение информированности луховичан. Новые комфортные условия в нашем округе уже получили собственники частных домовладений в 52 населенных пунктах Сергей Тимохин Глава городского округа Луховицы

Следить за ходом работ по проекту «Социальная газификация» можно на интерактивной карте Мособлгаза.

Ранее завершились работы в рамках соцгазификации еще в пяти населенных пунктах в Подмосковье. В Минэнерго региона уточнили, что всего во втором квартале 2022 года планируется газифицировать 322 населенных пункта. На сегодня голубое топливо пришло уже в более чем 16 тысяч домов.