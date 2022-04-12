Еще 5 населенных пунктов газифицировали по президентской программе в Подмосковье

Мособлгаз завершил работы в рамках соцгазификации еще в пяти населенных пунктах в Подмосковье. Газораспределительные сети построили в деревне Поповка и поселке Зубово в Клину, селе Марчуги и деревне Белое Озеро в городском округе Воскресенск. Также газ появился в деревне Пласкинино Раменского округа.

Как уточнили в Минэнерго Подмосковья, всего во втором квартале текущего года планируется газифицировать 322 населенных пункта. На сегодня голубое топливо пришло уже в более чем 16 тысяч домов.

Министр энергетики Московской области напомнил жителям, насколько важно ответственно относиться к вопросам безопасности эксплуатации газового оборудования.

«Для того, чтобы никаких проблем с эксплуатацией газового оборудования не возникало, необходимо регулярно проводить проверки на исправность. Этим занимаются специалисты газовых служб. Жителям всех домовладений необходимо в обязательном порядке заключать договоры на сервисное обслуживание газового оборудования. Нельзя пренебрегать мерами безопасности. Ведь от этого зависят жизни близких людей — родителей и детей», — подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации президентской программы социальной газификации и перевыполняет план по сокращению задолженности теплоснабжающих организаций.