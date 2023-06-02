Подмосковье 02 июня 2023, 16:39 Еще 17 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Еще 17 закупок на проведение ремонта и покупку оборудования для больниц опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для реконструкции гимназии в Солнечногорске, закупки автобусов, организации питания в школах и других работ.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Солнечногорске реконструируют гимназию № 6. Там появится пристройка на 300 мест. Кроме того, Подмосковье закупит автобусы для доставки обучающихся в образовательные учреждения в сельских пунктах.

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Также в регионе найдут организаторов питания в школах Серпухова и Сергиева Посада, в больницы Подмосковья поступит новое эндоскопическое оборудование и аппараты УЗИ, а в Истре капитально отремонтируют очистные сооружения.

В Пущине благоустроят бульвар Болотова, а в Пущине– набережную. В Щелкове преобразится часть территории барского пруда и вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи.

Узнать подробнее о госзакупках жители могут на портале я ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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