Еще 20 пожаров из-за неосторожности жителей случилось в лесах Подмосковья с понедельника

За прошлую неделю в Московской области было обнаружено и ликвидировано 55 лесных пожаров, в том числе 16 — за субботу и воскресенье. В регионе введены ограничения на посещение леса, однако в большинстве случаев причиной возгораний все равно стал человеческий фактор.

С 19 по 28 августа введены ограничения на посещение лесов. Несмотря на это, только за один понедельник, 22 августа, было ликвидировано 15 возгораний.

«Причиной во всех случаях является человеческий фактор. Утром 23 августа на территории земель лесного фонда обнаружено еще пять лесных пожаров на общей площади 1,03 гектара в Виноградовском, Орехово-Зуевском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах. На их тушении задействовано 23 единицы техники и 60 специалистов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что сейчас важно снизить риски, и еще раз призвал граждан по возможности не посещать леса. Об этом же ранее говорил губернатор Андрей Воробьев.

«Комитет лесного хозяйства Московской области в режиме реального времени осуществляет контроль за обстановкой. Все силы и средства находятся на рассредоточении и усилении. Важно помнить, что сохраняется высокий класс пожарной опасности, местами — пятый. Даже самое малое возгорание может очень быстро распространиться на большие площади», — обратился к жителям региона председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.