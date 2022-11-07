Еще 15 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 11:08 Еще 15 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству Подмосковья получил еще 15 проектов на сопровождение. Это три объекта крупного и 12 малого бизнеса, сообщили в Минжилполитики региона.

В Протвине запланировали построить производство проволоки для судостроения и авиакосмической промышленности. В Наро-Фоминске появится склад площадью 1,5 гектара. Кроме того, в Можайске построят дорожный сервис, в Солнечногорске — цех, а в Воскресенске — медицинский центр. Склады откроют также в Раменском и Котельниках.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.

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