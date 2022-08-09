Еще 14 объектов получили разрешение на строительство в Подмосковье

Еще 16 зданий ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Это четыре жилых и 12 нежилых домов. Еще 14 объектов получили разрешение на строительство. Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Ввели в эксплуатацию два дома на 960 квартир в Люберцах, на 964 — в Пушкинском округе и на 1569 квартир в Балашихе.

Среди нежилых объектов достроили школу на 1200 мест в Мытищах, логистические объекты в Дмитровском округе и Чехове, а также производственные здания в пушкинском и Дубне.

Разрешение на строительство получили три жилых дома на 466, 418 и 352 квартиры в Ленинском округе, 10 таунхаусов в Истре и здание придорожного сервиса в Красногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.