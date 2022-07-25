Еще 14 домов получили кадастровый номер в Подмосковье

Кадастровый номер получили еще 14 зданий в Подмосковье за неделю. Это пять жилых домов и девять загородных в шести городских округах. Благодаря этому собственники смогут полноценно распоряжаться своим жильем.

Большинство объектов, которые поставили на кадастр на прошлой неделе, находятся в Балашихе. Это дом на 892 квартиры в ЖК «Новоград Павлино» и на 176 квартир в ЖК «Героев».

Кроме них номер получили дом на 460 квартир в Котельниках, на 257 — в Красногорске и на 30 — в Коломне, а также два таунхауса в Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.