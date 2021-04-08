Еще 132 тысячи проб рыночных продуктов проверили на безопасность в Подмосковье

Подмосковные ветеринары исследовали на рынках еще 132 тысячи проб овощей и фруктов с января. Например, они проконтролировали уровень содержания нитратов.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, проверяют не только мясо, молоко, рыбу, но и растительные продукты.

Продукты были подвергнуты радиологическим, органолептическим исследованиям, а также их проверили на содержание нитратов Сергей Воскресенский.

Из 131,8 тысячи отобранных продуктов на содержание нитратов исследовали 45,2 тысячи проб.

«Было выявлено три случая превышения нитратов. Общий вес продукции составил 150 килограммов. Эту продукцию сняли с прилавков», — отметил Воскресенский.

Для определения нитратов в лабораториях для ветеринарно-санитарной экспертизы используют специальные приборы. Их ежегодно проверяют.