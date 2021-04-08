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    08 апреля 2021, 14:40

    Еще 132 тысячи проб рыночных продуктов проверили на безопасность в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные ветеринары исследовали на рынках еще 132 тысячи проб овощей и фруктов с января. Например, они проконтролировали уровень содержания нитратов.

    Еще 132 тысячи проб рыночных продуктов проверили на безопасность в Подмосковье | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, проверяют не только мясо, молоко, рыбу, но и растительные продукты.

    Продукты были подвергнуты радиологическим, органолептическим исследованиям, а также их проверили на содержание нитратов

    Сергей Воскресенский.

    Из 131,8 тысячи отобранных продуктов на содержание нитратов исследовали 45,2 тысячи проб.

    Еще 132 тысячи проб рыночных продуктов проверили на безопасность в Подмосковье | Изображение 2

    «Было выявлено три случая превышения нитратов. Общий вес продукции составил 150 килограммов. Эту продукцию сняли с прилавков», — отметил Воскресенский.

    Для определения нитратов в лабораториях для ветеринарно-санитарной экспертизы используют специальные приборы. Их ежегодно проверяют.