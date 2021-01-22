Почти 70 партий бракованного меда сняли с прилавков в Подмосковье
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, ветеринары выполнили 11,8 тысячи исследований меда.
После проверки сопроводительных документов в торговых точках Подмосковья проводится отбор проб для лабораторных испытаний
В мобильных лабораториях на ярмарках проверили около 240 проб меда. Специалисты обратили внимание на цвет, аромат, вкус, консистенцию и кристаллизацию продукта.
В лабораториях определяют кислотность, содержание влаги, фермента диастазы, цветочной пыльцы и многое другое. Это помогает дать достоверную оценку натуральности меда.
«В лабораториях проверяют и фальсификацию меда: примеси сахарной патоки, падевого меда, крахмальной патоки, а также определение крахмала и муки», — сказал Воскресенский.
Он подчеркнул, что на рынках и в магазинах жители смогут попросить у продавцов заключение ветеринарно-санитарной экспертизы на продажу меда.