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    22 января 2021, 11:47

    Почти 70 партий бракованного меда сняли с прилавков в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 70 партий некачественного меда не допустили к продаже в Подмосковье в прошлом году. Ветеринары проверили две тысячи проб. Мобильные лаборатории работали даже на ярмарках выходного дня.
    Почти 70 партий бракованного меда сняли с прилавков в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: unsplash.com

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, ветеринары выполнили 11,8 тысячи исследований меда.

    После проверки сопроводительных документов в торговых точках Подмосковья проводится отбор проб для лабораторных испытаний

    Сергей Воскресенский.

    В мобильных лабораториях на ярмарках проверили около 240 проб меда. Специалисты обратили внимание на цвет, аромат, вкус, консистенцию и кристаллизацию продукта.

    Почти 70 партий бракованного меда сняли с прилавков в Подмосковье | Изображение 2

    В лабораториях определяют кислотность, содержание влаги, фермента диастазы, цветочной пыльцы и многое другое. Это помогает дать достоверную оценку натуральности меда.

    «В лабораториях проверяют и фальсификацию меда: примеси сахарной патоки, падевого меда, крахмальной патоки, а также определение крахмала и муки», — сказал Воскресенский.

    Он подчеркнул, что на рынках и в магазинах жители смогут попросить у продавцов заключение ветеринарно-санитарной экспертизы на продажу меда.