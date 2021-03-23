Около 50 ветеринаров допустили к проверке мяса в Подмосковье после аттестации

К проверке мяса на рынках Подмосковья приступят еще 50 государственных ветеринаров. Столько специалистов уже успешно прошли аттестацию с начала года.

Все мясо, которое продают на рынках региона, предварительно проверяют ветеринары, чтобы удостовериться в безопасности товаров. Об этом рассказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

К проведению таких исследований допускают ветеринарных сотрудников, которые успешно прошли аттестацию на право клеймения мяса или субпродуктов Сергей Воскресенский.

Аттестацию проводят каждые три года. Специалисты проходят два этапа: проверку теоретических и практических знаний.

В состав комиссии входят работники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководство Территориального ветеринарного управления и независимых экспертов, преподаватели вузов.

«До конца года планируем проверить знания еще 180 человек», — добавил Воскресенский.

Ранее стало известно, что ветеринары проверят содержание и кормление овец в Подмосковье.