Еще 13 подъездных дорог к спортивным объектам отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Еще 13 подъездных дорог к спортивным объектам отремонтировали в Подмосковье

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Специалисты привели в порядок около 50 километров дорог, ведущих к стадионам, школам и дворцам спорта в Подмосковье. Новый асфальт появился на 13 маршрутах в 11 городских округах.

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«Благодаря голосованию жителей на портале „Добродел“ в этом году отремонтировали улицу Вокзальную в поселке Нахабино, которая является проездом к физкультурно-оздоровительному комплексу, теннисному корту и спортивным площадкам. По выбору жителей безопасный проезд обеспечили к центру плавания в Можайске», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Жителям стало легче проехать к стадиону и лыжной базе в Люберцах, к стадиону «Сокол» в Орехово-Зуеве, к ледовому катку, фитнес клубам, стадиону и ФОК «Юность» в Лобне. В Дмитрове стало приятнее добираться до тренировок в конноспортивном манеже и к спортивному комплексу «Локомотив». Подъезд к спортивным объектам также улучшили в Подольске, Чехове, Одинцове, Коломне, Воскресенске и Люберцах.

За сезон в Подмосковье привели в порядок свыше 480 километров муниципальных и региональных дорог. Их жители региона выбрали на портале «Добродел».

Подъездные пути к дачным и садовым товариществам общей протяженностью более 15 километров также привели в порядок дорожные службы. План ремонта дачных дорог выполнен на 70%.

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