Еще 26 дорог к СНТ отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

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Viber Еще 26 дорог к СНТ отремонтировали в Подмосковье

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Подъездные пути к дачным и садовым товариществам общей протяженностью более 15 километров привели в порядок дорожные службы Подмосковья. План ремонта дачных дорог выполнен на 70%.

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«Уже отремонтировали 26 дорог в 10 городских округах, которые ведут к 38 садовым товариществам. Программа ремонта путей к СНТ реализуется в области пятый год подряд, и сейчас выполнена на 70%», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что в настоящее время работы продолжаются на 11 дачных дорогах региона.

Новый асфальт появился на дорогах к СНТ «Солнечный» и «Березовая роща» (Богородский округ), к деревне Круглино (Дмитрове), к СНТ «Мичуринец» и «Весна» (Дубна), к СНТ «Дружба» (Клин), к СНТ «Швейник», «Дружба», «Дружба 2», «Мещера» и «Энергия» (Шатура), к СНТ «Металлург» (Щелково). Ехать стало комфортнее к дачам, расположенным на территории Балашихи, Люберец, Можайска и Раменского.

В этом году в Подмосковье запланировано отремонтировать 38 подъездных дорог к садовым товариществам, протяженность которых составит более 34 километров.

За сезон в Подмосковье привели в порядок свыше 480 километров муниципальных и региональных дорог. Их жители региона выбрали на портале «Добродел», рассказали в Минтрансе области.

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