Еще свыше 480 километров дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber Еще свыше 480 километров дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей

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В ходе ремонтного сезона в Подмосковье привели в порядок свыше 480 километров муниципальных и региональных дорог. Их жители региона выбрали на портале «Добродел», рассказали в Минтрансе области.

По сообщению МТДИ, покрытие более 305 километров региональной сети заменили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Глава ведомства Алексей Гержик отметил, что они ведут к домам в малых населенных пунктах, СНТ и частном секторе.

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«Дорожные службы уже заменили более 480 км покрытия на 300 дорогах — треть от общего объёма запланированных в этом году ремонтных работ», — отметил министр.

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Среди отремонтированных дорог пять участков ММК — Павловская Слобода — Нахабино в Красногорске. Она соединяет Волоколамское и Рижское шоссе и служит проездом к центру Нахабино и важным социальным объектам. По ней ежедневно проезжают около 20 тысяч машин.

Также покрытие заменили на улице 20 Января в Можайксе, автодороге Горетовка — Общественник в Солнечногорске, улицу Московскую в Долгопрудном и другие.

Жители принимают участие в выборе дорог для ремонта с 2017 года. Проголосовать за нужный участок можно на портале «Добродел». По этой инициативе в регионе уже обновили свыше двух тысяч дорог.

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