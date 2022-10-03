Еще 13 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

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03 октября 2022, 12:54

Еще 13 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству получил еще 13 проектов. Среди них три объекта крупного бизнеса и 10 — малого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди проектов выделили реконструкцию цеха в Сергиевом Посаде, а также строительство склада и фармацевтическое производство в Подольске. Кроме того, в регионе появится цех по производству алюминиевой проволоки в Щелкове, склады в Химках и Дмитрове, а также производственное здание в Балашихе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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