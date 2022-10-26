Еще 13 ФАП отремонтировали в Подмосковье | 360°

26 октября 2022, 12:25
Еще 13 ФАП отремонтировали в Подмосковье
Ремонт завершился еще в 13 фельдшерско-акушерских пунктах Подмосковья. Они вошли в первую очередь плана на этот год, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что на ремонт ФАП направили свыше 60 миллионов рублей.
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«В фельдшерско-акушерских пунктах оказывается медицинская помощь жителям отдаленных территорий. И важно создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского специалиста», — отметила Светлана Стригункова.
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Работы провели в Ступине, Подольске, Коломне, Истре и других округах региона. Рабочие провели отделочные и электромонтажные работы, заменили коммуникации, обновили крыши и фасады.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.
Ремонтные работы
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