Еще 13 электрических подстанций появилось в Подмосковье

Электроснабжение в Подмосковье стало безопаснее. С начала года специалисты «Мособлэнерго» построили 13 новых и отремонтировали 25 существующих подстанций.

Работы проводили в 15 городских округах: Домодедово, Пушкинский, Щелково, Истра, Клин, Кашира, Воскресенск, Мытищи, Одинцово, Люберцы, Орехово-Зуевский, Красногорск, Егорьевск, Коломна и Ленинский. Жители жаловались на перепады напряжения и аварийные отключения. Теперь трансформаторная мощность увеличилась на 19,2 МВА.

Ремонт подстанции в поселке Загорянский в Щелкове позволил повысить надежность снабжения электричеством жителей почти 40 домов. Также оборудование заменили на подстанции в деревне Долгое Ледово, от которой питаются Щелковский коллеж, котельная и несколько многоквартирных домов.

«Всего в этом году планируется провести модернизацию электросетевого оборудования в 16 городских округах Подмосковья. Качественным энергоснабжением будут обеспечены 2 миллиона 338 тысяч жителей региона», — рассказал глава Минэнергетики области Александр Самарин.

До конца года «Мособлэнерго» отремонтирует 27 и построит 26 трансформаторных подстанций, заменит 554 опоры и построит более 30 километров новых ЛЭП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей». Они обсудили развитие сетевого комплекса Подмосковья.