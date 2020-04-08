Еще 100 тысяч медицинских перчаток выдали в Подмосковье работникам Мострансавто

Перчатки необходимы водителям, кассирам и всем работникам, выполняющим санитарную обработку поверхностей. Каждый день это делают свыше 240 человек. А на конечных остановках салоны дезинфицируют сами водители.

Повышенные требования по мерам безопасности предъявляют к работникам, которые постоянно взаимодействуют с большим количеством людей. Среди них, например, кассиры вокзалов и автостанций.

В прикассовых зонах Московской области уже нанесли цветную разметку, напоминающую пассажирам о важности соблюдения дистанции. А в автобусах стали включать ролики, посвященные разъяснению мер защиты в условиях пандемии.

Ежедневная дезинфекция обязательна

Перед выходом транспорта на маршруты проводят санитарную обработку всех поручней, ручек, рулей, подлокотников и других деталей.

Также усиленно дезинфицируют кассы, турникеты и автоматы по продаже билетов. В «Ласточках» и «Иволгах» проводят ультрафиолетовое обеззараживание воздуха. Все применяемые средства безопасны для здоровья пассажиров.

Машинисты и водители проходят перед сменой медицинский осмотр. На транспортных предприятиях проводят инструктажи о том, как обезопасить себя в период пандемии.