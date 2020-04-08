Скворцова рассказала, когда Россия пройдет пик эпидемии коронавируса

Примерно через две недели в России ситуация с коронавирусом достигнет эффекта «плато». Число зараженных не будет увеличиваться, а потом начнет постепенно снижаться.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала в эфире телеканала «Россия 24» о том, сколько осталось до спада эпидемии. До условной стабилизации обстановки — около 10-14 дней.

После выхода на «плато» ситуация, по словам Скворцовой, какое-то время меняться не будет, а потом пойдет в обратную сторону. К таким выводам пришли группы прогнозирования, в состав которых входят математики и биологи.

Сценарий, по которому будут развиваться события, глава ФМБА сравнила с синусоидой. Он возможен, если объемы тестирования и диагностики в стране увеличат.

«Спускаться с плато» России придется примерно столько же, сколько отнял подъем на него. Эксперты полагают, что число зараженных в стране будет колебаться примерно на одном уровне до первой декады — середины июня.

Скворцова заметила, что в период эпидемии россияне показали себя с лучшей стороны и поблагодарила жителей страны за рациональное поведение.

Коронавирус бушует в 184 странах мира. Сейчас на планете, по данным Университета Джонса Хопкинса, свыше 1,4 миллиона зараженных. Погибли более 82 тысяч человек. В России COVID-19 выявили почти у 7500 человек. Излечились и выписались из больниц 494 пациента, скончались 58. Жителей страны призвали соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.