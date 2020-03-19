Дезинфекцию подмосковных автобусов проводят несколько раз в день. Как обеззараживают общественный транспорт

Мострансавто ежедневно проводит многократную дезинфекцию салонов автобусов. Водители общественного транспорта в Подмосковье каждое утро проходят медицинский осмотр.

Источник фото: телеканал «360»

«Если у человека осипший голос, насморк, кашель, то тогда человек до работы не допускается, ищется замена этому водителю, водитель отправляется на больничный», — отметила Юлия Богушевич, старшая медсестра межмуниципального автотранспортного предприятия № 6 города Одинцово.

Всем водителям выдают дезинфицирующие средства. Перед маршрутом необходимо проверить запас. В наличии должны быть перчатки, защитная маска, антисептик для рук и дезинфицирующие растворы для обработки салона.

Уборку автобусов проводят несколько раз в течение дня.

«Приехал в Москву, на конечной остановке начинаю обработку салона. Люди вышли все, смачиваю салфетку и начинаю протирать все после каждого рейса на конечных остановках», — рассказал Андрей Попов, водитель межмуниципального автотранспортного предприятия № 6 г. Одинцово.

Источник фото: телеканал «360»

Салоны автобусов обеззараживают все водители. Они протирает поручни и другие поверхности. Еще одна дезинфекция салона проводится уже после возвращения транспорта в автопарк.

«Нами было получено предписание и рекомендации Роспотребнадзора о санитарной обработке автобусов, которым мы неукоснительно следуем. Автобусы обрабатываются два раза в сутки. На длительных маршрутах это делает сам водитель», — уточнила Тамара Карганова, директор межмуниципального автотранспортного предприятия № 6 г. Одинцово.

Чтобы снизить риск возможного распространения инфекции, приняли и другие меры — в автобусах временно не принимают наличные. Оплатить проезд пока можно только «Стрелкой» или банковской картой.