Новые рабочие места появились в поселении Софьинское

Строительство индустриального здания завершилось в поселении Софьинское Раменского округа. В нем откроют магазин-склад компании «Доброцен» и создадут 100 рабочих мест.

Здание площадью 19 тысяч квадратных метров передали заказчику — федеральной сети дискаунтеров «Доброцен». В проект инвестировали миллиард рублей. Реализацию сопровождал Центр содействия строительству.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.