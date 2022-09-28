Мобилизованные жители Солнечногорска отправились в учебные части | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 10:48 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованные жители Солнечногорска отправились в учебные части

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Еще 10 мужчин из Солнечногорска отправятся отдавать долг Родине. Их проводили в учебные части по частичной мобилизации.

Среди мобилизованных 23-летний Никита. Его проводили родственники, друзья и коллеги. Каждый из них гордится призывником и сам готов пойти в военкомат, если потребуется.

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«У меня жена беременна третьим ребенком, поэтому я пока что жду повестки. Повестка придет — я обязательно, без сомнений пойду. У меня супруга, дети, родственники все прекрасно все понимают. Я обезопашиваю дальнейшую жизнь своим детям», — поделился друг призывника Дмитрий.

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Игорю 27 лет, его провожают родители и бабушка. Раньше он работал менеджером по продажам, а теперь вспомнит опыт службы в танковых войсках. Бабушка Ольга тоже военнослужащая и готова отправиться вместе с внуком.

«Я проработала 43 года телефонисткой засекреченной связи. И если меня возьмут с моим внуком, то я пойду», — поделилась Ольга.

В военкомате рассказали, что призывники отнеслись к ситуации ответственно: вовремя приходят по повесткам и отправляются в учебные части. За несколько дней из Солнечногорска по мобилизации отправили несколько десятков мужчин, которых с нетерпением ждут дома с хорошими новостями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение. Он напомнил, что в Подмосковье сегодня работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву.

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