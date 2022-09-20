Еще 10 скверов благоустроили в Подмосковье с начала года | 360°

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Еще 10 скверов благоустроили в Подмосковье с начала года

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Программу благоустройства скверов рядом с жилыми домами реализуют в Подмосковье с начала года. За это время преобразились 10 территорий из 19 запланированных. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Как рассказал глава министерства Михаил Хайкин, благоустройство коснется скверов, которыми жители пользуются ежедневно по пути на работу и домой.

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«Они реализуются в основном там, где не было благоустройства. И в них с привлечением минимального объема бюджетного финансирования удается создать комфортную среду со всеми особенностями», — отметил он.

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Большое внимание уделяют безопасности — системам освещения и камерам видеонаблюдения. В планах благоустроить 19 территорий до конца года.

Наша задача — создать для жителей рекреационные пространства в шаговой доступности от дома

Михаил Хайкин.

Работы коснулись территории на Комсомольской улице в Апрелевке, скверов «Патриот» в Котельниках, «Имена земли Клинской» в Клину, имени Ленина в Серебряных Прудах, сквера на улице Рощинской в Ивантеевке, на улице Ленина в Лыткарине, «Березовая роща» в Белоозерском, «Павшим за Родину» в Кубинке, «Терминал В» в Дубне, а также сквера у теннисных кортов в Сергиевом Посаде.

В благоустроенных местах появились качели, игровые и спортивные площадки, уличные тренажеры, пешеходные дорожки. В планах преобразить скверы в Больших Вяземах, деревне Давыдово, Королеве, Краснозаводске, Воскресенске, Можайске, Шатуре, Высоковске и Озерах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

Благоустройство

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