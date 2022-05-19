Еще 10 футбольных стадионов построят до конца 2023 года в Подмосковье

Еще 10 современных футбольных стадионов откроют к концу 2023 года в Московской области. На строительство выделили 6,1 миллиарда рублей.

Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что 19 мая в Подмосковье отмечают День первой футбольной команды.

В 1887 году в Орехово-Зуеве появилась футбольная команда «Знамя Труда».

Развитию инфраструктуры уделяется большое внимание Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на развитие физической культуры и массового спорта выделили свыше 500 миллионов рублей, на программу «Спорт Подмосковья» — более 6,6 миллиарда.

Футболом в Московской области занимаются около 161,4 тысячи человек. Команда юных спортсменов из Лотошина победила на первенстве России «Территория футбола». Участие приняли 100 команд со всей России.

До конца этого года в Подмосковье построят один футбольный стадион, а в 2023-м — девять.