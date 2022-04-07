Футбольное поле с подогревом появится в Балашихе

Работы по реконструкции стадиона «Труд» продолжаются в Балашихе. К масштабному обновлению этого спортивного объекта приступили в ноябре 2021 года.

По проекту планируется возведение современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В здании разместятся универсальный спортивный зал размером 42 на 24 метра, тренажерный зал, современные комфортные раздевалки, инвентарные, медицинский блок, помещения для тренеров и контрольно-пропускной пункт с постом охраны.

Обновление стадиона будет включать в себя обустройство бейсбольной площадки и футбольного поля, отвечающих самым современным требованиям. Футбольное поле будет с искусственным покрытием, системой подогрева, освещением, электронным табло. Здесь также разместятся крытые кабины для запасных игроков, место резервного судьи, комментаторская кабина.

Для зрителей на территории стадиона «Труд» предусмотрены каркасные сборно-разборные трибуны на 99 посадочных мест. В спортивном комплексе также будут оборудованы сопутствующие помещения.

Работы по обновлению стадиона «Труд» включены в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открытие спортивного объекта запланировано на март 2023 года.