Подмосковье 24 декабря 2022, 20:17 Энергетики ввели режим повышенной готовности из‑за непогоды в Московской области Минэнергетики Подмосковья сообщило о введении режима повышенной готовности из-за непогоды

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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности для энергетиков из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области в Telegram-канале.

«В связи с ухудшением погодных условий энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности», — сказали в министерстве.

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В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера 25 декабря. Днем в субботу, 24 декабря, столбик термометра показывал 1 градус тепла в столичном регионе остается у отметки +1 градус. Однако ближе к ночи ожидается понижение температуры до 9–11 градусов мороза.

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве и области утром 25 декабря ожидается −5 градусов. Он отметил, что понижение температуры продолжится и в начале последней недели года. Но такая ситуация продлится 27 декабря, в этот день в регионе вероятен снег и потепление.