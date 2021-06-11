Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в День России

Крупные электросетевые компании — «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» — перейдут на усиленный режим работы в предстоящие выходные по случаю празднования Дня России. Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения в регионе с вечера 11 июня до утра 15 июня будет введен режим технологической тишины. Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

Также с 11 по 15 июня будет организовано круглосуточное дежурство руководителей энергокомпаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

«Энергетики в сложившейся эпидемической ситуации на территории Московской области продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В эти выходные сетевые компании перейдут на усиленный режим работы по случаю празднования Дня России. Кроме того, все выходные будет действовать режим технологической тишины, а значит, плановых отключений электроснабжения в Подмосковье не будет», — сказал Александр Самарин.

Специалисты «Мособлэнерго» дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекут 275 бригад. Исправно и готово к работе 1398 единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 МВт.

В компании «Россети Московский регион» к возможным восстановительным работам готовы 443 бригады в составе более 2200 человек и 2726 единиц спецтехники. Резервное энергоснабжение будут готовы обеспечить в случае необходимости 122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36,2 мВт.

При возникновении неполадок и аварийных ситуаций жители региона могут обратиться на круглосуточную «Светлую линию»: 8 (800) 700-40-70​, а также по единому бесплатному телефону АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.