Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

«Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий вечером 8 июня. Из-за грозы и усиления ветра могут возникнуть небольшие неполадки в работе электросетей. На время действия режима для дежурства привлекут 218 бригад, сообщили в пресс-службе Минэнергетики региона.

Компания располагает 764 единицами спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт. «Россети Московский регион» работают в штатном режиме, но при необходимости готовы перевести филиалы на режим повышенной готовности. «Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики вводят режим повышенной готовности», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий. ​Энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, уточнили в Минэнерго. Для жителей Подмосковья круглосуточно работает «Светлая линия»: 8-800-700-40-70​. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно также по единому бесплатному телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.