Качество электроснабжения повысится в нескольких округах Подмосковья после замены 153 опор

В Московской области повышают качество электроснабжения в округах. За неделю АО «Мособлэнерго» заменило 153 опоры и отремонтировало почти девять километров ЛЭП в проблемных муниципалитетах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

С 24 по 30 мая Мособлэнерго заменило 153 опоры и реконструировало 8,9 километра линий электропередачи в нескольких округах Московской области. Работы провели в рамках реализации мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения жителей.

Министерство энергетики Подмосковья каждый год ремонтирует ЛЭП, чтобы электричество бесперебойно поступало в дома населения. Также ведомство проводит мероприятия по снижению времени реагирования при авариях. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ремонтные работы в проблемных округах проводятся с марта этого года. В число муниципалитетов, где повышают качество электроснабжения, вошли: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск.

Всего в этом году АО «Мособлэнерго» отремонтирует 15,3 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, заменит 984 опоры, расчистит 59,2 гектара вдоль трасс ЛЭП и отремонтирует 72 трансформаторные подстанции.