Подмосковье 14 апреля 2023, 11:11 Эндокринолог из Подмосковья поделился советами похудения к лету Подмосковный эндокринолог Мария Калошина поделилась советами похудения к лету

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Эндокринолог из Видного Мария Калошина рассказала о том, как прийти в форму к лету. По ее мнению, некоторые правила помогут быстро и без ущерба для здоровья похудеть.

«В первую очередь увеличьте количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина», — сказала она.

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Врач добавил, что не стоит паниковать, если позволил себе вредную еду и увидел «плюс» на весах утром — чаще всего это лишняя жидкость, которая уйдет через сутки.

Также Мария Калошина отметила, что важно не путать жажду с голодом.

«Попробуйте выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения через некоторое время», — посоветовала она.

Важно пить воду по потребности. Ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни и других факторов. Врач советует пить стакан теплой воды после пробуждения — это подготовит к работе желудочно-кишечный тракт.

Эндокринолог рекомендует не пропускать завтрак — это один из самых важных приемов пищи. Его калорийность должна составлять около 35% от общего дневного рациона.

«Употребляйте в пищу больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Мария Калошина.

Организм также необходимо обеспечивать витаминами, минералами и аминокислотами. Их недостаток может стать причиной постоянного чувства голода.

Специалист также рекомендует соблюдать режим дня и спать не менее восьми часов, а также не увлекаться обезжиренными продуктами — часто они могут быть более калорийными и не давать чувство насыщения.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным «выгоранием».

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