06 апреля 2023, 08:50
Андрей Воробьев рассказал о программе переподготовки педиатров в Подмосковье
Губернатор Воробьев рассказал о программе переподготовки педиатров Подмосковья
Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
По словам главы Подмосковья, комплексную программу разработали с ведущими экспертами сферы при участии профессиональных педиатров.
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«Программа получает распространение, значит, она помогает. Она помогает узнать новое, найти друзей, соратников, и самое главное, если ты испытываешь какой-то дискомфорт, то мы здесь тоже стараемся быть рядом», — сказал он.
Он отметил, что для комплексного развития региона важно партнерство во всех областях.
Такое партнерство важно во всем в жизни, ну, а в таких направлениях, как образование, здравоохранение, социальная среда, это залог победы, залог того, что будут перемены.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Ранее о модернизации первичного звена здравоохранения в Подмосковье губернатор доложил президенту Владимиру Путину. Он сообщил, что за год в регионе построили свыше 200 медицинских объектов.
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Андрей Воробьев
Врачи
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