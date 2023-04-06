Подмосковье 06 апреля 2023, 08:50 Андрей Воробьев рассказал о программе переподготовки педиатров в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о программе переподготовки педиатров Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, комплексную программу разработали с ведущими экспертами сферы при участии профессиональных педиатров.

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«Программа получает распространение, значит, она помогает. Она помогает узнать новое, найти друзей, соратников, и самое главное, если ты испытываешь какой-то дискомфорт, то мы здесь тоже стараемся быть рядом», — сказал он.

Он отметил, что для комплексного развития региона важно партнерство во всех областях.

Такое партнерство важно во всем в жизни, ну, а в таких направлениях, как образование, здравоохранение, социальная среда, это залог победы, залог того, что будут перемены. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Ранее о модернизации первичного звена здравоохранения в Подмосковье губернатор доложил президенту Владимиру Путину. Он сообщил, что за год в регионе построили свыше 200 медицинских объектов.

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