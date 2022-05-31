Электроснабжение дач и СНТ Воскресенска станет лучше в 2022 году

Электрические подстанции «Кулига» и «Новочеркасское» отремонтируют в Воскресенске. Работы уже начались. Их завершат до конца 2022 года.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что Воскресенск вошел в программу по повышению надежности электроснабжения в Подмосковье на 2022 год.

В рамках программы в этом году планируем провести ремонт более 600 подстанций Александр Самарин.

Это коснется Домодедова, Дубны, Зарайска, Истры, Каширы, Клина, Лобни, Мытищ, Пушкино, Ступина, Солнечногорска, Раменского, Чехова, Щелкова, Электрогорска.

Подстанции «Кулига» и «Новочеркасское» питают около 2,5 тысячи домовладений и дачных участков.

Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.