Сбоев электричества в Подмосковье стало на четверть меньше благодаря цифровому управлению

Центр онлайн-управления электросетями Подмосковья, открытый в Одинцове, на четверть сократил количество сбоев и на 30% снизил время устранения аварий. Сроки восстановления электричества 28 июня, когда на регион обрушился ураганный ливень, не превысили двух часов.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что в условиях непогоды службы ЖКХ и энергетики работали в режиме повышенный готовности. Специалистам помог ЦУС — Центр управления сетями.

Он находится в Одинцове, но обслуживает 830 тысяч жителей Подмосковья. Его диспетчеры мгновенно видят на экране все повреждения сетей и оперативно отправляют туда аварийные бригады.

Эффективность центра доказана прохождением вчерашней непогоды, которая стала причиной повреждений в 11 округах. Диспетчер в режиме реального времени определял обесточенных и направлял к абонентам ближайшие бригады Евгений Хромушин.

ЦУС объединил функции 12 диспетчерских пунктов. По словам Евгения Хромушина, в Подмосковье будут развивать систему аналогичных центров, открывая их и в других округах.

«В этом центе, который открыли губернатор Андрей Воробьев и глава „Россетей“ Андрей Рюмин, впервые уже реализовали проект по оптимизации системы управления электрическими сетями на основе цифровых решений», — сообщил Хромушин.

После грозы и ливня, которые обрушились на Подмосковье 28 июня, специалисты региона восстановили электричество во всех домах, где случились сбои.

Например, в Щелкове одна из подстанций пострадала после попадания молнии, но электроснабжение восстановили уже в течение 25 минут.