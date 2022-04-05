Все дачники Подмосковья получат надежное электроснабжение к 2024 году

Качество электроснабжения в дачных поселках взяли на особый контроль в Подмосковье. Поскольку во многих из них энергосистема уже устарела, от жителей нередко поступают жалобы. По поручению губернатора Андрея Воробьева такие сети в СНТ передадут на обслуживание в энергетические организации.

Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, за 11 лет потребление электричества в столичном регионе выросло на 38%.

Сбои чаще всего происходят в дачных и коттеджных поселках. Сейчас в Московской области ускорили процесс консолидации электросетей — их передают на обслуживание в энергетические организации.

Всего у нас в регионе 11 637 СНТ, и фактически мы уже приняли 5590 — это 48% Александр Самарин.

Он добавил, что в этом году запланировали принять сети более чем 1,5 тысячи СНТ.

«Завершаем мы эту работу в 2024 году. Всего осталось принять 6047», — уточнил Самарин.

По его словам, всего девять городских округов Подмосковья не передали сети СНТ на обслуживание. Этот вопрос взяли на усиленный контроль.

В регионе работает Единый центр управления электросетями. Важность совершенствования этого направления подчеркнул ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.