Электроснабжение стало надежнее еще в 6 деревнях в Мытищах

Сотрудники компании «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения для 2500 жителей деревень в городском округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Специалисты заменили более 300 метров голого провода 0,4 киловольт на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Работы провели в деревнях Пчелка, Большое Ивановское, Муракино, Протасово, Рождественно и Долгиниха.

«По поручению губернатора Московской области в регионе идет реализация программы повышения надежности электроснабжения. Так, за прошлый год энергетики Подмосковья модернизировали 958 линий электропередачи. Результатом проделанной работы стало снижение аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения по сравнению с 2021 годом на 30%. В этом году работа в рамках программы продолжается. Энергетики заменят 314 километров проводов на СИП», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Всего на севере Подмосковья «Россети Московский регион» в 2022 году планируют заменить более 90 километров голого провода 0,4-20 кВ на самонесущий изолированный, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья.