«Мособлэнерго» провело свыше 3 тысяч обучающих занятий для сотрудников с начала года

За шесть месяцев 2022 года «Мособлэнерго» провело обучение для более чем трех тысяч своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Большая часть занятий проходит на базе отраслевого Энергетического института повышения квалификации АО «Мособлэнерго».

«Ежегодно в электроэнергетической отрасли вводятся новые требования и стандарты. Для того, чтобы быть в курсе изменений, необходимо повышать свою квалификацию», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Основная часть занятий — это обязательное обучение работников, предусмотренное законодательством РФ, в том числе по охране труда, технике безопасности, промышленной, пожарной и электробезопасности. В текущем году для сотрудников «Мособлэнерго» было проведено 2196 обязательных обучений.

Также «Мособлэнерго» организует профобучение для работников — с начала года новую профессию освоили 139 человек. Еще 331 специалист прошел переподготовку по профессии рабочего, а в филиалах 43 рабочих повысили свою квалификацию для присвоения разрядов.

Для дополнительного обучения работников «Мособлэнерго» использует образовательную платформу «Актион 360». Это корпоративная система, в которой представлены различные онлайн-школы и сервисы, в том числе для бухгалтеров, юристов, финансистов, представителей служб охраны труда и кадровых служб. В системе «Актион 360» с начала 2022 года прошли обучение 477 сотрудников.

Всего в текущем году «Мособлэнерго» планирует организовать обучение 5213 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья.